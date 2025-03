Stand: 19.03.2025 06:09 Uhr Barsbütteler Autorin Kirsten Boie feiert 75. Geburtstag

Kinderbuchautorin Kirsten Boie aus Barsbüttel (Kreis Stormarn) feiert am Mittwoch ihren 75. Geburtstag. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die gebürtige Hamburgerin mehr als 100 Bücher für Kinder jeden Alters veröffentlicht. 2018 benannte sich die Grundschule in Barsbüttel nach Kirsten Boie. Dort ist die bekannte Schriftstellerin mindestens einmal pro Jahr zu Gast und wird sehr geschätzt. "Sie kann sich gut in die Kinder einfühlen und nimmt die Kinder unheimlich ernst. Das spüren die Kinder natürlich auch", sagt Schulleiterin Ute Hickmann. Bevor sie Schriftstellerin wurde, hat Kirsten Boie selbst als Lehrerin gearbeitet.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn