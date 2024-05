Stand: 13.05.2024 12:46 Uhr Barmstedt: Rehkitzschutz löst Feuerwehreinsatz aus

In Barmstedt im Kreis Pinneberg ist die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende nachts zu einem Einsatz ausgerückt. Nachdem mehrere Rauchmelder Alarm geschlagen hatten, wählte eine Anwohnerin die 112. Ein Feuer konnten die Einsatzkräfte vor Ort aber nirgendwo feststellen - und die Rauchmelder erst nach einigem Suchen finden, verteilt im hohen Gras auf einer Wiese. Grund dafür: Gerade werden viele Rehkitze geboren. Da aber jetzt auch die Mähmaschinen unterwegs sind, helfen lokale Jagdverbände, Rehkitze von den Feldern zu scheuchen.

In Barmstedt kamen dafür Rauchmelder zum Einsatz, erzählt ein Sprecher vom Landesjagdverband. Die unmittelbaren Nachbarn seien informiert gewesen, der Wind stand aber so ungünstig, dass auch eine Nachbarin mehrere hundert Meter entfernt die Rauchmelder hörte. Zwölf Feuerwehrleute rückten an, aber die örtliche Polizei wusste Bescheid und konnte die Verwirrung auflösen.

