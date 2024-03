Stand: 07.03.2024 11:04 Uhr Bargteheide: Mann bei Verpuffung lebensgefährlich verletzt

In Bargteheide (Kreis Stormarn) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei gab es am Mittwochabend eine Verpuffung in der Küche, die wohl von einen Gasheizstrahler ausging. Der Mann musste wiederbelebt werden und kam in ein Krankenhaus in Hamburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 08:00 Uhr