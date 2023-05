Banküberfall in Itzehoe: Täter mit Bargeld auf der Flucht

Stand: 03.05.2023 09:53 Uhr

In Itzehoe im Kreis Steinburg ist am Mittwochmorgen eine Bankfiliale am Ostlandplatz überfallen worden. Der Täter ist laut Polizei "mit einer größeren Menge Bargeld" auf der Flucht.