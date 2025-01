Stand: 08.01.2025 12:16 Uhr Bankenverband SH mahnt zur Vorsicht bei Echtzeitüberweisung

Bei den sogenannten Echtzeitüberweisungen sind Überweisungen innerhalb weniger Sekunden beim Empfänger. Bisher kostete dieser Service extra. Ab Oktober ändert sich dies in der EU. Der Bankenverband Schleswig-Holstein rät beim Onlinebanking in Echtzeit aber zur Vorsicht. Herkömmliche Überweisungen können eine Zeit lang noch gestoppt werden. Bei der Echtzeitüberweisung geht das laut Bankenverband Schleswig-Holstein nicht mehr. Ein besteht ein Risiko für Missbrauch etwa über Phishing-Methoden. Um kriminelle Zugriffe zu erschweren, ist bei Überweisungen ein Abgleich von Kontonummer und dem dazugehörigen IBAN-Empfängernamen vorgesehen. Dies erfolgt im Hintergrund zwischen den Instituten. Wenn die Daten nicht übereinstimmen, soll eine entsprechende Warnung bereits vor Freigabe der Überweisung erfolgen. Gerade in der Einführungsphase könnte das Verfahren für Phishing-Attacken ausgenutzt werden, warnen auch die Verbraucherzentralen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität