Bahnverkehr zwischen Hamburg und Pinneberg läuft wieder an Stand: 03.08.2022 06:19 Uhr Bahnpendler im Norden brauchten gestern seit dem Nachmittag viel Geduld. Wegen eines Oberleitungsschaden war die Strecke mehrere Stunden lang gesperrt. Betroffen waren Regional- und Fernverkehr.

Eine kaputte Oberleitung in Hamburg hatte gestern Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Norden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Oberleitung am Nachmittag erst durch Bauarbeiten leicht und dann durch durchfahrende Züge schwer beschädigt worden. Inzwischen läuft der Verkehr auf der Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg laut Bahn wieder an. Es kann aber noch immer zu Verspätungen kommen. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über den aktuellen Status ihrer Verbindung informieren. Eine Bahn-Sprecherin verwies dafür auf den Twitter-Account "DB Regio Schleswig-Holstein".

Auch Fernverkehr war betroffen

Gestern war wegen des Oberleitungsschadens die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg komplett gesperrt worden. Unter anderem fuhren die Regionalzüge der Linien RE7 und RE70 von und nach Kiel und Flensburg nicht durch. Die RE7-Züge endeten und begannen in Neumünster. Start- und Endbahnhof des RE70 war Pinneberg. Laut Bahn waren auch die Züge des RE6 von Hamburg-Altona nach Westerland (Sylt) betroffen. Sie starteten in Elmshorn. Betroffene EC-, IC- und ICE-Verbindungen wurden umgeleitet und verspäteten sich dadurch um etwa eine Stunde.

Hamburger S-Bahn und Nordbahn ohne Probleme

Die Hamburger S-Bahn war laut Deutscher Bahn weiter unterwegs, weil sie auf anderen Gleisen fährt.

Auch für die Wacken-Anreisenden gab es durch die Sperrung keine Probleme. Der Verkehr zwischen Hamburg und Itzehoe lief weiter - laut Nordbahn wurden die Züge über eine Ausweichroute geleitet.

