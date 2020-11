Bahnverkehr zwischen Hamburg und Neumünster läuft wieder Stand: 24.11.2020 17:47 Uhr Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Neumünster und darüber hinaus kam es in beiden Richtungen zu Zugausfällen oder Verspätungen. Inzwischen wurde die Störung behoben.

Weil laut Bahn bei Bauarbeiten in der Nähe von Tornesch (Kreis Pinneberg) am frühen Dienstagmorgen ein Kabel beschädigt wurde, konnten die Bahnübergänge nur noch manuell geschaltet werden. Das wirkte sich nach Angaben der Bahn auf alle Verbindungen zwischen Hamburg und Neumünster und auch darüber hinaus aus. Die Störung konnte am Dienstagnachmittag behoben werden. Laut Bahn kommt es nur noch zu einzelnen Verspätungen.

