Bahnverkehr in SH: Zugausfälle wegen Oberleitungsschaden Stand: 27.07.2023 12:00 Uhr Ein Oberleitungsschaden in Elmshorn sorgt zurzeit für zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle in Schleswig-Holstein. Zwischen Itzehoe und Pinneberg ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund einer Störung an einer Oberleitung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist der regionale Bahnverkehr in Schleswig-Holstein zurzeit stark eingeschränkt. Davon betroffen sind die Züge zwischen Sylt und Hamburg (RE6), zwischen Hamburg - Neumünster - Kiel/Flensburg (RE7) sowie zwischen Kiel und Elmshorn (RE70). Auf den jeweiligen Strecken kommt es in beiden Richtungen zu Verspätungen und Zugausfällen. Reisende Richtung Hamburg Hauptbahnhof sollen laut Bahn möglichst ab Neumünster die Nordbahn über Bad Oldesloe nutzen. Reisende ab Kiel Hauptbahnhof sollten auf den erixx über Lübeck ausweichen. Zwischen Itzehoe/Neumünster und Elmshorn sowie zwischen Elmshorn und Altona verkehren mittlerweile Ersatzbusse.

Darüber hinaus meldet die Bahn über Twitter, dass es zurzeit wegen einer Streckenstörung auch im Kreis Stormarn auf der Linie RB81 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld in beiden Richtungen zu Verspätungen kommt.

Oberleitung repariert - Strecke nach wie vor gestört

Laut einer Bahn-Sprecherin konnte die Oberleitungsstörung - die um etwa 10.30 Uhr begonnen hatte - mittlerweile behoben werden. Demnach hatte es einen Kurzschluss gegeben. Somit soll sich der Verkehr Richtung Sylt nun wieder normalisieren. Da es jedoch zwischenzeitlich zu einer Stellwerksstörung in Neumünster gekommen sein soll, bleibt es auf den Linien RE7 und RE70 Richtung Kiel/Flensburg vorerst beim Ersatzverkehr.

