Bahnverkehr in Kiel vorübergehend eingestellt Stand: 21.02.2025 18:42 Uhr Aufgrund eines Oberleitungsschadens ist laut der Deutschen Bahn der Zugverkehr am Kieler Hauptbahnhof zum Erliegen gekommen. Dutzende Züge fallen aus. Die Reparaturarbeiten dauern noch an.

Zugpendler in Kiel haben gerade richtig schlechte Karten. Zwischenzeitlich fuhr nach Angaben der Bahn kein Zug aus der Landeshauptstadt. Mittlerweile sind drei Gleise sind wieder freigegeben. Teilweise wenden die Züge weiter vor Kiel und es gibt Pendelverkehr mit Bussen. Der Hintergrund ist, dass eine Oberleitung kaputt gegangen ist. Die Bahn organisiert gerade nach eigenen Angaben Busse, die als Schienenersatzverkehr eingesetzt werden sollen.

Das sagt die Bahn zu den Verbindungen von und nach Kiel

Der Zugverkehr wird laut dem Unternehmen vermutlich auch noch bis Mitternacht gestört sein. Die aktuellsten Informationen finden Sie hier.

RE 7 (Kiel Hbf - Neumünster): Die Züge enden und beginnen in Flintbek. Ersatzverkehr ist zwischen Flintbek und Kiel Hbf eingerichtet.

Die Züge enden und beginnen in Flintbek. Ersatzverkehr ist zwischen Flintbek und Kiel Hbf eingerichtet. RE 70 (Kiel Hbf - Hamburg Hbf): Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Erster durchfahrender Zug ab Hamburg Hbf um 18.22 Uhr nach KIel Hbf ist der RE11228. Erster durchfahrender Zug ab Kiel Hbf um 20.23 Uhr nach Hamburg Hbf ist RE11235.

Die Gesamtfahrtzeit verlängere sich mit Schienenersatzverkehr aktuell um etwa 45 Minuten, teilt die Bahn mit. Die Bahn bittet alle Zugreisenden, sich vor ihrem Fahrtantritt online zu informieren, ob ihre Verbindung gegebenenfalls betroffen ist.

Letzter Oberleitungsschaden bei Kiel eine Woche her

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Monat, dass sich Pendlerinnen und Pendler über Zugausfälle ärgern müssen. Erst am 12. Februar hatte ebenfalls ein Oberleitungsschaden für Probleme im Bahnverkehr in Kiel gesorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 21.02.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Kiel Öffentlicher Nahverkehr