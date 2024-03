Bahnstreik offiziell beendet - weiter Verzögerungen Stand: 08.03.2024 14:27 Uhr Von Donnerstagfrüh streikten die Lokführer für 35 Stunden im Personenverkehr, der Güterverkehr wurde bereits seit Mittwochabend bestreikt. Der Streik lief offiziell laut GDL bis 13 Uhr. Unternehmen im Land nennen die Streiks unverhältnismäßig.

Regionalbahnen nur im ausgedünnten Takt und kaum Fernverbindungen - die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hatte ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Auf den Schienen in Schleswig-Holstein fuhren in den vergangenen zwei Tagen kaum Züge. Im Güterverkehr streikten die GDL-Mitglieder bereits seit Mittwochabend.

GDL-Chef Claus Weselsky betonte, dass die Bahn in der Zeit des Streiks kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr sei. Auch der Notfahrplan sei sehr wahrscheinlich so nicht zu fahren. Vor diesem Streik galt eine Friedenspflicht bis zum 3. März, die weitere Streiks ausgeschlossen hatte.

VIDEO: Unternehmensverbände: Schlimmste Befürchtungen werden wahr (2 Min)

Deutsche Bahn: Reisen dürfen kostenfrei verschoben werden

Die Bahn teilte mit: Alle Fahrgäste, die ihre für Donnerstag und Freitag geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist.

Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert und nichts mehr von den streikbedingten Störungen zu spüren sein wird, wird es laut Fahrplan der Bahn noch bis in den Abend hinein dauern. So sind beispielsweise viele Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel bis in die Nacht gestrichen. Im Fernverkehr soll laut Bahn erst morgen wieder das komplette Angebot zur Verfügung stehen. Es bleibe heute noch bei einem Grundfahrplan mit vereinzelten Angeboten. Ziel sei es, ab morgen den regulären Fahrplan anzubieten.

Weitere Informationen Bahnstreik beendet – GDL fordert neues Angebot Der Bahnstreik ist zwar offiziell beendet, bis der Zugverkehr wieder planmäßig läuft, dauert es aber wohl noch bis morgen. mehr

So sah der Notfallfahrplan für die Strecken in SH im Einzelnen aus

RE6 zwischen Westerland und Hamburg-Altona: Zwischen Westerland und Niebüll war laut Notfallfahrplan überwiegend ein Dreistundentakt zur Hauptverkehrszeit vorgesehen. Am Mittwoch wurden auf der Seite der Bahn allerdings keine durchgehenden Verbindungen angezeigt. Vereinzelt verkehren Züge auf der Strecke zwischen Husum und Niebüll. Die Strecke zwischen Husum und Hamburg-Altona wird nicht bedient.

Zwischen Westerland und Niebüll war laut Notfallfahrplan überwiegend ein Dreistundentakt zur Hauptverkehrszeit vorgesehen. Am Mittwoch wurden auf der Seite der Bahn allerdings keine durchgehenden Verbindungen angezeigt. Vereinzelt verkehren Züge auf der Strecke zwischen Husum und Niebüll. Die Strecke zwischen Husum und Hamburg-Altona wird nicht bedient. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland (Sylt) für Reisende des Nahverkehrs freigegeben. Allerdings sollten Fahrgäste beachten, dass es dort geringe Kapazitäten gibt.

sind zwischen Niebüll und Westerland (Sylt) für Reisende des Nahverkehrs freigegeben. Allerdings sollten Fahrgäste beachten, dass es dort geringe Kapazitäten gibt. Die Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge laut Bahn voraussichtlich im Dreistundentakt. In Neumünster müssen die Reisenden umsteigen.

sollen nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. fahren die Züge laut Bahn voraussichtlich im Dreistundentakt. In Neumünster müssen die Reisenden umsteigen. Der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg sollen im Stundentakt fahren.

sollen im Stundentakt fahren. Die Regionalbahn 81 von Bad Oldesloe nach Hamburg soll alle zwei Stunden bedient werden. Aufgrund von Bauarbeiten gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen, der vom Streik nicht betroffen sein soll.

soll alle zwei Stunden bedient werden. Aufgrund von Bauarbeiten gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen, der vom Streik nicht betroffen sein soll. Die Züge der RB62 zwischen Heide und Itzehoe fallen aus.

fallen aus. Zu den Zügen der RB85 von Lübeck nach Neustadt liegen der Deutschen Bahn aktuell noch keine genauen Informationen zum Notfahrplan vor.

liegen der Deutschen Bahn aktuell noch keine genauen Informationen zum Notfahrplan vor. Die X85 von Puttgarden nach Lübeck ist nicht vom Streik betroffen. Die Bahn warnt jedoch, dass es zu Auswirkungen durch den ver.di-Streik kommen kann.

Die Bahn bittet darum, sich vor der Reise digital zu informieren.

Weitere Informationen Streik beendet: Dennoch weiterhin Behinderungen im Bahnverkehr Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn wurde bis Freitagmittag bestreikt. Auch die Hamburger S-Bahn war vom Streik der Lokführer betroffen. mehr

Nordbahn, AKN und Erixx nicht vom Streik der GDL betroffen

Nicht vom Streik betroffen waren die Nordbahn, AKN und Erixx. Allerdings können auch Züge dieser Anbieter verspätet sein oder ausfallen - wenn zum Beispiel Stellwerke der Bahn bestreikt wurden. Fahrgäste wurden auch deshalb gebeten, mehr Fahrzeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die bekannten digitalen Auskunftsmedien zu informieren.

Bahnstreik kostet Betriebe in SH bis zu 30 Millionen Euro pro Tag

Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord) hatte bereits die Bestreikung des Güterverkehrs kritisiert. Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich sprach von einem volkwirtschaftlichen Schaden von 25 bis 30 Millionen Euro täglich für Betriebe in Schleswig-Holstein. Dazu kämen zusätzliche Belastungen für die Mitarbeitenden, die zum Beispiel länger für den Arbeitsweg brauchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 07:00 Uhr