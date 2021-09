Bahnstreik in Schleswig-Holstein: Die meisten Züge fahren nicht Stand: 02.09.2021 07:33 Uhr Seit den frühen Morgenstunden bestreikt die Gewerkschaft der Lokführer den Personenverkehr. Es ist der dritte Warnstreik innerhalb weniger Wochen. Die Auswirkungen in Schleswig-Holstein sind enorm.

Die Situation in Lübeck am Morgen: leere Bahnsteige und Anzeigetafeln, die Zugausfälle zeigen. Nur einmal in der Stunde kommt Hektik auf unter den wartenden Pendlern. Dann nämlich fährt ein Zug nach Hamburg. Nach Kiel pendeln die Züge dagegen unregelmäßig, beobachtet ein NDR Schleswig-Holstein Reporter. Die Bahn rechnet nach eigenen Angaben damit, dass drei Viertel aller Verbindungen im Fernverkehr und mehr als die Hälfte aller Züge im Nahverkehr ausfallen werden.

Zweistundentakt zwischen Westerland und Niebüll

Auch andere Regionalbahnen fallen in Schleswig-Holstein aus. Für die betroffenen Strecken soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Der Sylt-Shuttle ist laut der Deutschen Bahn wieder nicht von Streikmaßnahmen betroffen, hier wird der Regelfahrplan gefahren. Zwischen Westerland (Sylt) und Niebüll wird überwiegend ein Zweistundentakt mit einer Verdichtung zu den Hauptverkehrszeiten angeboten.

AUDIO: Bahnkunden hoffen auf vorzeitiges Streikende (1 Min) Bahnkunden hoffen auf vorzeitiges Streikende (1 Min)

GDL: "Der Streik geht weiter"

Die Deutsche Bahn hatte zwar ein neues Angebot vorgelegt, doch die GDL will den Streik nach eigenen Angaben durchziehen. Fünf Streiktage sind insgesamt geplant. GDL-Chef Claus Weselsky sagte am Morgen: "Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: das beste Angebot aller Zeiten. Die schlechte Nachricht für die Bahnkunden: Der Streik geht weiter."

Der Kampf um mehr Geld

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit einem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2021 | 07:00 Uhr