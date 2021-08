Bahnstreik in SH: Weiterhin Zugausfälle im Norden Stand: 12.08.2021 09:06 Uhr Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wirkt sich auch weiter auf den Zugverkehr im Norden aus. Am Mittwoch war der Regionalverkehr massiv beeinträchtigt, und auch heute kommt es zu Zugausfällen.

Betroffen ist vor allem der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein. Züge der RB 64 (Bad St. Peter-Ording - Husum), des RE 72 zwischen Flensburg und Kiel, des RE 74 zwischen Husum und Kiel, der RB 76 (Kiel Hbf – Kiel Oppendorf), des RE 83 und der RB 84 (Kiel Hbf – Lübeck Hbf/Kiel Hbf - Lübeck Hbf - Lüneburg), der RB 85 (Puttgarden – Lübeck Hbf) und der RB 86 zwischen Lübeck Hbf und Lübeck-Travemünde fallen aus. Auf diesen Strecken können Passagiere vereinzelt auf Busse ausweichen. Mithilfe eines Ersatzfahrplan soll ein Mindestangebot aufrecht erhalten werden.

Sylt-Shuttle nicht betroffen

Zwischen Westerland (Sylt) und Niebüll wird weiter überwiegend ein Zweistundentakt angeboten. Der Sylt-Shuttle ist nach Angaben der Deutschen Bahn nicht vom Streik betroffen. Zwischen Niebüll und Husum fahren vereinzelt Züge. Auch der Verkehr der Hamburger S-Bahnen ist nach wie vor beeinträchtigt. Der Betrieb der Linien S1, S21 und S3 wird versucht, im 20-Minuten-Takt aufrecht zu erhalten, hieß es in einem Tweet der S-Bahn Hamburg am Mittwoch. Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn ihr Angebot auf ein Viertel reduziert. Im Regionalverkehr werden etwa 40 Prozent des Verkehrs aufrecht erhalten. Der bundesweite Streik der GDL soll noch bis Freitagfrüh andauern. Nicht direkt betroffen von den Aktionen sind die Konkurrenten der Deutschen Bahn. Die Züge der AKN und der Nordbahn fahren planmäßig.

Sprecher: Streikbilanz beeindruckend

Laut einem GDL-Sprecher ist die Streikbilanz von Mittwoch beeindruckend. "Dass die Kollegen und Kolleginnen höchst unzufrieden sind, hat sich gestern gezeigt", so der Sprecher. Eine höhere Streikbeteiligung habe er noch nicht erlebt.

Die GDL-Mitglieder streiken nach Gewerkschaftsangaben für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Deutsche Bahn aktuelle Informationen zum Streik. Das Unternehmen empfiehlt, für den 11. und 12. August geplante Fernverkehrsreisen zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets können bis zum 20. August genutzt oder kostenfrei storniert werden.

