Bahnstreik in SH: Fast alle Züge fallen aus Stand: 11.08.2021 07:32 Uhr Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben entschieden: Seit gestern Abend wird der Güterverkehr bestreikt. Heute früh ist der Personenverkehr dran - auch in Schleswig-Holstein.

Auch wenn die Entscheidung für den Streik kurzfristig kam, hat die Nachricht davon viele Reisende und Pendler erreicht: In den Bahnhöfen in Kiel und Lübeck herrschte am Morgen gähnenden Leere. Von der Landeshauptstadt aus startete am frühen Morgen nur ein Zug Richtung Hamburg, das gleiche Bild in Lübeck. Die beiden Verbindungen nach Hamburg gehören zu den drei Strecken, auf denen die Bahn ein Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten will.

Bahnstreik: Diese Züge sollen noch fahren

RE 7/70 ( Kiel/Flensburg – Hamburg ): Geplant ist ein Zwei-Stunden-Takt von und nach Hamburg-Altona. Wer bis oder von Flensburg aus reist, muss in Neumünster umsteigen. ( Fahrplan als PDF)

): Geplant ist ein Zwei-Stunden-Takt von und nach Hamburg-Altona. Wer bis oder von Flensburg aus reist, muss in Neumünster umsteigen. ( Fahrplan als PDF) RE 8/80 ( Lübeck – Hamburg ): Die Züge verkehren voraussichtlich im Stundentakt. ( Fahrplan als PDF)

): Die Züge verkehren voraussichtlich im Stundentakt. ( Fahrplan als PDF) RE 6/60 (Husum – Westerland): Geplant ist, dass die Züge alle zwei Stunden fahren. ( Fahrplan als PDF)

Züge nach Westerland extrem voll

Auf der dritten Strecke, auf der noch Züge fahren sollen, der Marschbahn, (Husum-Westerland) sind die Züge laut Pendlerinitiative extrem voll. In Klanxbüll wurden demnach Fahrgäste nicht mehr mitgenommen. Die Bahn versucht, mit Bussen einen Teil der ausfallenden Verbindungen aufzufangen.

Der Bezirksvorsitzende der GDL Nord, Hartmut Petersen, hatte erwartet, dass es in und um Kiel zu Problemen kommt, da in der Landeshauptstadt und im Umland viele Bahnbeschäftigte in der Gewerkschaft organisiert sind. Das gilt laut Petersen auch für die Hamburger S-Bahn - sie ist ebenfalls vom Streik betroffen. "Auf den Linien S1, S21 und S3 versuchen wir einen 20-Minuten-Takt anzubieten", kündigte die Sprecherin der Deutschen Bahn an.

Die Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen anbieten. Ein entsprechendes Konzept soll im Laufe des Tages auf der Homepage veröffentlicht werden. Für alle Fragen wurde eine Hotline eingerichtet: (08000) 99 66 33. Die Bahn empfiehlt, für den 11. und 12. August geplante Fernverkehrsreisen zu verschieben. Bereits gebuchte Tickets können bis zum 20. August genutzt oder kostenfrei storniert werden.

Der Sylt-Shuttle ist laut Bahn nicht vom Streik betroffen und fährt nach Regelfahrplan.

GDL: Tarifvertrag völlig unzureichend

Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent in zwei Schritten angeboten. Der GDL reicht dies nicht aus. Sie kritisiert zudem den bereits mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft geschlossenen Tarifvertrag als "völlig unzureichend". 95 Prozent der Teilnehmer bei der Urabstimmung hatten sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Der Streik im Personenverkehr soll 48 Stunden dauern.

AUDIO: Bahnstreiks in Schleswig-Holstein - GDL will mehr Lohn (1 Min) Bahnstreiks in Schleswig-Holstein - GDL will mehr Lohn (1 Min)

Die Bahn bekräftigt Verhandlungsbereitschaft

"Die GDL-Spitze eskaliert zur Unzeit", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Da die Bahn systemrelevant sei, warb er dafür, die Kunden jetzt, wo Reisen wieder möglich sei, nicht mit einem Streik zu belasten. Er kritisierte, die GDL habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt. Die Bahn rief die GDL nun zurück an den Verhandlungstisch. Es lägen für deren Forderungen Lösungsvorschläge bereit.

Buchholz: Sylt-Strecke von Bahnstreik ausnehmen

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) appellierte an die GDL, die Sylt-Strecke von ihrem zweitägigen Bahnstreik auszunehmen. "Es wäre (...) schön, wenn man Verbindungen, die die einzige Verbindung zum Beispiel zum Festland sind wie die Marschbahn, dass man die vielleicht aus dem Streik rauslassen könnte", sagte Buchholz am Dienstag. Gleichzeitig mahnte er die Tarifparteien, möglichst rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren und schnell zu einer Einigung zu kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.08.2021 | 07:00 Uhr