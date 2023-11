Bahnstreik der GDL: So sieht der Notfahrplan in SH aus Stand: 16.11.2023 14:23 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Auch der Regionalverkehr in SH ist betroffen. Welche Züge heute fahren sollen.

Ausfallende Züge, geänderte Abfahrtszeiten, längere Fahrtzeiten: Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer brauchen heute auch in Schleswig-Holstein viel Geduld. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten haben am Mittwochabend ihre Arbeit niedergelegt und sollen diese erst am Donnerstag um 18 Uhr wieder aufnehmen. Davon ist auch der Regionalverkehr der DB Regio Schleswig-Holstein massiv beeinträchtigt, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Auf den wichtigsten Strecken wird jedoch ein Mindestangebot an Verbindungen aufrechterhalten.

Am Donnerstagmorgen scheinen die meisten Pendlerinnen und Pendler nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gut über die Auswirkungen des Streiks informiert. Nur wenige Menschen stehen beispielsweise in Kiel am Bahnhof. Auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommen Bahnfahrende pünktlich zu den angepassten Abfahrtszeiten. Frust gibt es hier lediglich bei angekündigten Verbindungen, die trotzdem ausfallen, wie beispielsweise ab Elmshorn in Richtung Neumünster.

Ende des Streiks absehbar

"Es ist überall sehr ruhig. Die Fahrgäste haben sich wohl darauf eingerichtet. Viele haben gut Bescheid gewusst oder fahren möglicherweise erst gar nicht los und bleiben im Homeoffice", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Straßen vor allem im Süden des Landes sind am Morgen hingegen etwas voller, da mehr Menschen als sonst Autos nutzen, um den Bahnstreik zu umgehen. Die Bahnsprecherin macht auch wenig Hoffnung, dass heute direkt nach dem Ende des Streiks alle Verbindungen wieder normal fahren. Aber spätestens am Freitagmorgen sollte alle Züge wieder nach Regelplan fahren.

Gewerkschaft fordert kürzere Arbeitszeit und mehr Geld

Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Mitarbeitende des Staatskonzerns. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeitende ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Außerdem wird einmalig eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Die Vertragslaufzeit soll zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Sie würden ihren Angaben zufolge in Summe ein Volumen von 50 Prozent mehr bedeuten.

Ein Gegenangebot der Bahn hatte die GDL im Vorfeld ausgeschlagen. "Das Angebötchen geht so weit weg von dem, was wir gefordert haben", begründet Fabian Fenner, stellvertretender Vorsitzender der GdL Ortsgruppe Kiel, den Warnstreik. Die Bahn hatte unter anderem eine Lohnerhöhung von elf Prozent über 32 Monate angeboten. Damit sei man pro Jahr deutlich unter der Inflation, so Fenner. "Das reicht unseren Kollegen einfach nicht, um die Verluste, die wir in den letzten zwei Jahren eingefahren haben, auszugleichen." Die geforderte Arbeitszeitverkürzung komme in dem Angebot überhaupt nicht zur Sprache. Es müsse die Frage gestellt werden, warum die Deutsche Bahn kein Angebot schaffe, das andere Nahverkehrs-Konzerne bereits anböten.

RE 6/60 zwischen Sylt und Hamburg: Zwischen Westerland und Niebüll soll alle drei Stunden ein Zug fahren, zur Hauptverkehrszeit auch öfter. Zwischen Niebüll und Husum (Kreis Nordfriesland) soll es vereinzelt Züge geben. Reisende im Nahverkehr dürfen zwischen Niebüll und Westerland die Züge des Sylt Shuttle plus nutzen. Wer zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Hamburg unterwegs ist, sollte die Nordbahn der Linie RB 61/RB 71 nutzen. Der letzte Zug zum Festland ist der RE 11039 von Westerland um 20.20 Uhr.

Zwischen Westerland und Niebüll soll alle drei Stunden ein Zug fahren, zur Hauptverkehrszeit auch öfter. Zwischen Niebüll und Husum (Kreis Nordfriesland) soll es vereinzelt Züge geben. Reisende im Nahverkehr dürfen zwischen Niebüll und Westerland die Züge des Sylt Shuttle plus nutzen. Wer zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Hamburg unterwegs ist, sollte die Nordbahn der Linie RB 61/RB 71 nutzen. Der letzte Zug zum Festland ist der RE 11039 von Westerland um 20.20 Uhr. RE 7/RE 70 zwischen Flensburg beziehungsweise Kiel und Hamburg: Züge sollen im Zweistundentakt fahren. Fahrgäste, die von und nach Flensburg unterwegs sind, müssen in Neumünster umsteigen. Dort sollen die Züge alle drei Stunden fahren. Wegen Bauarbeiten enden die Züge von Flensburg nach Hamburg ab Freitag ohnehin in Neumünster.

Züge sollen im Zweistundentakt fahren. Fahrgäste, die von und nach Flensburg unterwegs sind, müssen in Neumünster umsteigen. Dort sollen die Züge alle drei Stunden fahren. Wegen Bauarbeiten enden die Züge von Flensburg nach Hamburg ab Freitag ohnehin in Neumünster. RE 8/80 zwischen Lübeck und Hamburg: Die Verbindung soll stündlich bedient werden.

Die Verbindung soll stündlich bedient werden. RB 86 zwischen Lübeck-Travemünde Strand und Lübeck: Diese Züge fallen aus. Die Bahn rät Fahrgästen, auf die Buslinien 30, 31, 40 umzusteigen.

Streik-Notfallplan auf weiteren Strecken im Land:

RB 64 zwischen St. Peter-Ording und Husum ( Kreis Nordfriesland ): Zwischen den Orten sollen Busse als Ersatzverkehr fahren. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Zwischen den Orten sollen Busse als Ersatzverkehr fahren. Grund dafür sind Bauarbeiten. RB 81 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Hamburg: Die Verbindung soll im Zweistundentakt bedient werden.

Alle restlichen Verbindungen fallen nach Angaben der Deutschen Bahn ab dem frühen Mittwochabend aus.

Weitere Informationen Glosse zum Bahnstreik: Wen bringt das noch aus dem Konzept? 20 Stunden lang wollen die Lokführer streiken und auf vielen Strecken fahren nur wenige Züge. Eigentlich wie immer, oder? Eine Glosse. mehr

Auch S-Bahn Hamburg betroffen

Neben dem Regional- und Fernverkehr ist auch die S-Bahn Hamburg von dem Warnstreik betroffen - inklusive ihrer Stationen in Schleswig-Holstein wie Wedel, Pinneberg oder Reinbek. Die Bahn rät Fahrgästen, stattdessen bis Donnerstagabend mit U-Bahnen oder Bussen des HVV zu fahren.

Einen generellen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es laut Bahn nicht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es auch vor Beginn und nach Ende des Streiks zu Einschränkungen kommen kann. Ab Freitagmorgen soll der Fahrplan wieder vollständig bedient werden können.

Erixx, AKN, Nordbahn nicht betroffen

Der Betreiber erixx rechnet auf seinen Strecken zwischen Kiel und Lübeck dagegen mit einem Normalbetrieb. Die Mitarbeitenden dort sind nicht zum Streik aufgerufen. Es könnten jedoch Züge verspätet sein oder ausfallen, falls auch die Stellwerke bestreikt werden, teilte ein Sprecher mit. Außerdem geht erixx davon aus, dass wegen des Streiks deutlich mehr Fahrgäste als üblich die Züge des Unternehmens nutzen werden - auch das könne zu Einschränkungen führen.

Das Verkehrsunternehmen AKN teilt mit, dass Fahrgäste auf den Linien A1, A2 und A3 mit einem normalen Betriebsablauf rechnen können. Die Situation könne sich aber kurzfristig ändern. Die Nordbahn wird ebenfalls nicht bestreikt.

Autozüge nach Sylt sollen fahren

Auch der vom Unternehmen RDC betriebene Autozug nach Sylt ist von dem Warnstreik nicht betroffen. Der blaue Autozug fahre planmäßig, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch mit. Die Deutsche Bahn selbst geht davon aus, dass auch ihr Autozug auf die Nordseeinsel, der Sylt Shuttle, nicht von dem Streik betroffen sein wird und ein Betrieb nach Fahrplan möglich ist. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.

Zugbindung ist wegen des Streik aufgehoben

Wer kann, soll seine Bahnfahrt verschieben. Mögliche Zugbindungen sind aufgehoben. Auch zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Streik kann das gekaufte Ticket genutzt werden. Wer erst nach dem 23. November fahren will, kann seine Fahrkarte in einem DB Reisezentrum kostenfrei gegen eine neue Fahrkarte für den gewünschten Reisetag umtauschen. Wer wegen des Streiks komplett auf die gebuchte Reise verzichten möchte, kann laut Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst von der Reise zurücktreten und sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen.

An den Streiktagen rät die Bahn, sich auf der Internetseite oder in der App über die Verbindungen zu informieren. Außerdem gibt es eine kostenfreie Streikhotline unter der Rufnummer 08000 99 66 33.

AUDIO: Warum die GDL zum Streik aufruft und was auf Bahnkunden zukommt (4 Min) Warum die GDL zum Streik aufruft und was auf Bahnkunden zukommt (4 Min)

Weitere Informationen Bahnstreik: Fernverkehr auch heute Abend nur nach Notfahrplan Der bundesweite Warnstreik der GDL dauert bis 18 Uhr - auch danach würden Züge ausfallen, teilte die Bahn mit. Gewerkschafts-Chef Weselsky schloss weitere Streiks nicht aus. mehr Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Seit Mittwochabend ist der Bahnverkehr massiv von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Was können Bahnkunden tun? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Tarifpolitik Gewerkschaften Arbeitsmarkt