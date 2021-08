Bahnstreik: Regionalstrecken in SH ebenfalls betroffen Stand: 23.08.2021 09:57 Uhr Auch in dieser Woche haben es Bahnfahrende in Schleswig-Holstein schwer. Seit heute Morgen um 2 Uhr streiken die Lokführer der Gewerkschaft GDL wieder.

Hintergrund des Streiks ist der Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Zuletzt ging es in dem Konflikt um einen Corona-Zuschlag: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) verlangt 600 Euro für jeden Beschäftigten. Die Bahn kündigte am Sonntag an, so einen Zuschlag zahlen zu wollen - in welcher Höhe, sagte die Bahn nicht. Die Gewerkschaft ging darauf nicht ein. GDL-Chef Claus Weselsky sprach von einer weiteren "Nebelkerze". Deshalb fallen voraussichtlich bis zu 75 Prozent aller Züge bis Mittwoch aus.

AUDIO: Bahnstreik: Viele Züge fallen auch in SH aus (1 Min) Bahnstreik: Viele Züge fallen auch in SH aus (1 Min)

Probleme zwischen Lübeck und Kiel

Davon betroffen sind beinahe alle Regionalstrecken in Schleswig-Holstein. Probleme gab es heute Morgen auch auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel: Laut Bahn kann hier ein Ersatzverkehr mit Bussen erst ab 12 Uhr anlaufen. Reisende, die von Flensburg nach Kiel wollen, müssen den Zug in Richtung Hamburg nehmen und dann in Neumünster umsteigen. Auch diese Strecke wird aktuell alle zwei Stunden bedient.

Marschbahnstrecke wird befahren

Trotz vieler gestrichener Verbindungen von und nach Sylt lief der Verkehr auf der Marschbahnstrecke am Morgen, berichtete der Sprecher der Sylter Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen. Sein Rat war dennoch: Wer nicht unbedingt auf die Insel müsse, solle lieber zu Hause bleiben. Zum Feierabend hin rechnet er wieder mit großem Gedränge auf den Bahnsteigen in Westerland. Auswirkungen auf die Fahrpläne von AKN und Nordbahn hatte der Streik bis Montagmittag zunächst nicht, teilte eine Sprecherin mit.

