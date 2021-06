Bahnstrecke zwischen Wrist und Kellinghusen wird reaktiviert Stand: 22.06.2021 13:27 Uhr Jahrzehntelang hat die Deutsche Bahn Strecken stillgelegt und immer mehr Verkehr von der Schiene auf die Straße verlegt. Jetzt will die Bahn in ganz Deutschland 20 stillgelegte Strecken reaktivieren, auch in Schleswig-Holstein.

Die Deutsche Bahn hat am Dienstag ihre Pläne vorgestellt. In Schleswig-Holstein gehört die Strecke zwischen Wrist und Kellinghusen zu den 20 Strecken, die bundesweit wiederbelebt werden sollen. Politisch beschlossen ist das Projekt bereits. Das Planfeststellungsverfahren soll in diesem Jahr starten. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet mit Fahrgastzahlen in fünfstelliger Höhe, wenn diese Strecke wieder in Betrieb sein wird. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern.

Bahn leitet Kehrtwende ein

Mit der Reaktivierung stillgelegter Strecken leitet die Bahn eine Kehrtwende ein. Bis 1994 hatte sie alleine in Schleswig-Holstein acht Strecken von insgesamt fast 100 Kilometern stillgelegt. Jens Bergmann, Vorstand Infrastrukturplanung und -projekte der DB Netz, sagte: "Bundesweit gehen wir zunächst 20 Strecken an, in den kommenden Jahren folgen weitere Verbindungen. Unser Ziel: Wir wollen mehr Menschen für die Bahn gewinnen, mehr Güter auf die Schiene bringen. Jeder Kilometer Gleis ist aktiver Klimaschutz." Ein Expertenteam der DB hatte in den vergangenen Monaten ein Streckenportfolio in ganz Deutschland mit insgesamt rund 1.300 Kilometern Länge ermittelt, für das verkehrliches Potenzial besteht.

