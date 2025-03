Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg bis 22. März gesperrt Stand: 07.03.2025 21:10 Uhr Die Bahn nutzt die Hamburger Frühjahrsferien für Bauarbeiten - mit enormen Auswirkungen auf einige Verbindungen. Zusätzliche Baustellen in SH sorgen für weitere Ausfälle.

Die Deutsche Bahn (DB) will während der Hamburger Frühjahrsferien umfangreiche Bauarbeiten an Schienen und Gleisen in Hamburg durchführen. Zwischen Hauptbahnhof und Altona werden die Gleise erneuert, am neuen Bahnhof Altona wird gebaut - mit teilweise massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg.

Bauarbeiten in Hamburg - Das kommt auf Bahnreisende zu:

Regionalverkehr nach Hamburg:



Ab Freitagabend (7.3.) fahren bis voraussichtlich 22. März keine Regionalzüge der DB und der Nordbahn zwischen Pinneberg und dem Hamburger Hauptbahnhof. Reisende aus Elmshorn, Kiel oder Flensburg (RE7, RE70) müssen deshalb in Pinneberg auf die S-Bahn umsteigen.

müssen deshalb in Pinneberg auf die S-Bahn umsteigen. Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Sylt (RE6) ist ebenfalls ab Freitagabend (7.) bis 22. März stark eingeschränkt. Nachts gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Fernverkehr nach Hamburg:



Der Fernverkehr zwischen Hamburg und Kiel fällt komplett aus.

Viele Fernzüge aus dem Süden und Osten enden in Harburg beziehungsweise Bergedorf.

S-Bahn-Netz in Hamburg:



Die S1 zwischen Hasselbrook, Barmbek und Ohlsdorf wird vom 8. März bis 23. März gesperrt. Es wird Ersatzbusse geben.

Weitere Bauarbeiten in ganz Schleswig-Holstein

Wegen anderer Baustellen im Land fallen in den kommenden Wochen weitere Züge aus:

Nordbahn:



Ausfälle zwischen Kiel und Flensburg, Kiel und Husum und Husum und St. Peter-Ording (beides Kreis Nordfriesland) - vor allem nachts.

zwischen Kiel und Flensburg, Kiel und Husum und Husum und St. Peter-Ording (beides Kreis Nordfriesland) - vor allem nachts. Es wird Ersatzverkehr mit Bussen angeboten, der auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt ist.

RE72/RB73: Kiel - Eckernförde - Flensburg



In der Nacht vom 11. auf den 12. März fallen alle Verbindungen aus

In der Nacht vom 12. auf den 13. März fallen die Zugfahrten zwischen Schleibrücke Nord und Flensburg aus.

Ab dem 21. März um 22 Uhr bis zum 7. April fallen alle Fahrten zwischen Eckernförde und Flensburg aus.

In der Nacht vom 29. auf den 30. März fallen alle Zugfahrten auf der gesamten Strecke aus

RE74/RB75: Kiel - Rendsburg - Husum



In der Nacht vom 7. auf den 8. März fahren zwischen Husum und Schleswig keine Züge.

Vom 16. bis zum 21. März fallen nachts alle Fahrten zwischen Husum und Schleswig aus.

Vom 20. bis zum 25. März fallen alle Nachtfahrten zwischen Rendsburg und Kiel aus.

RB64: Husum - St. Peter-Ording



In den Nächten vom 17. auf den 18. März und vom 28. auf den 29. März fallen nachts von 20 Uhr bis 5 Uhr alle Fahrten aus.

RE83/RB84: Kiel - Lübeck



In der Nacht vom 9. auf den 10. März gibt es laut erixx Holstein auf der Strecke zwischen Plön und Lübeck Teilausfälle wegen Gleisbauarbeiten. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Pro Bahn kritisiert "gravierende Auswirkungen"

Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert die Sperrungen. Grundsätzlich begrüßt der Hamburger Regionalvorsitzende Mathias Bölckow die Sanierung. Aber die Auswirkungen für Pendler und Reisende seien gravierend. Es fehle an dauerhaft geplanten Investitionen in die Schiene. Die Folge: Bei Baufirmen fehlten Geräte und Fachpersonal, um an einem Gleis zu arbeiten, während auf dem anderen weiter gefahren werden könne, so Bölckow.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2025 | 08:30 Uhr