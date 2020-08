Stand: 29.08.2020 13:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg gibt es derzeit Beeinträchtigungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist ein Oberleitungsschaden bei Bargteheide (Kreis Stormarn) dafür verantwortlich. Die Reparatur könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so ein Sprecher. Zugreisende müssen mit Verspätungen rechnen, vereinzelt fallen auch Züge aus.

Zwei Züge zwischen Lübeck und Hamburg liegen geblieben

Die Strecke ist inzwischen gesperrt. Am Mittag sind bereits zwei Personenzüge dort liegen geblieben. In dem einem Zug haben nach Angaben des Sprechers etwa 500 Fahrgäste gesessen. Über die Anzahl der Fahrgäste in dem anderen Zug konnte er bis dato noch keine Angaben machen. Beide Züge wurden evakuiert. Techniker arbeiten an einer schnellen Lösung. Voraussichtlich am Nachmittag soll die Störung behoben sein.

Aktuell gibt es keinen Fernverkehr auf der betreffenden Strecke. Der Regionalverkehr aus Hamburg endet derzeit in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Züge aus Lübeck enden in Bad Oldesloe (ebenfalls Kreis Stormarn).

Auch Probleme zwischen Wrist und Elmshorn

Am Nachmittag gab es eine weitere Störung auf der Strecke zwischen Wrist (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) wegen eines Gegenstandes in der Oberleitung. Diese Störung konnte allerdings schnell behoben werden.

