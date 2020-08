Stand: 30.08.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bahnstrecke Hamburg-Lübeck: Nur ein Gleis frei

Gleich zwei Oberleitungsschäden haben den Zugverkehr im Norden am Sonnabend zum Teil komplett lahmgelegt. Auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg gab es erhebliche Beeinträchtigungen. Schäden an der Oberleitung zwangen zwei Züge zu einem unfreiwilligen Halt. Laut einem Sprecher der Bundespolizei ist zunächst ein Zug in Bargteheide (Kreis Stormarn) mit dem Stromabnehmer in der Oberleitung hängen geblieben. Nur 20 Minuten später sei ein weiterer Zug in etwa drei Kilometer Entfernung bei Delingsdorf auf die gleiche Weise zum Stehen gekommen. Die Strecke wurde gesperrt. Es gab Verspätungen, vereinzelt fielen am Sonnabend Züge aus. Voraussichtlich noch bis etwa 18 Uhr werde die Strecke nur eingleisig befahrbar sein, teilte die Bahn heute mit. Die Regionalbahn RB81 verkehre nur zwischen Hamburg und Ahrensburg, nach Bad Oldesloe seien Busse im Einsatz. Die Regionalexpresszüge der Linie RE8 zwischen Hamburg und Lübeck hielten zusätzlich in Ahrensburg und Bargteheide.

Defekt an Oberleitung beeinträchtigt Bahnverkehr NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Sabine Alsleben Zugreisende zwischen Hamburg und Lübeck müssen sich aktuell auf Verspätungen einstellen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es auf der Strecke einen Oberleitungsschaden.







Hunderte Fahrgäste - niemand verletzt

In dem einen Zug in Richtung Hamburg hatten nach Angaben des Sprechers etwa 500 Fahrgäste gesessen. Sie seien über eine Übergangsbrücke in einen Ersatzzug umgestiegen. Aus dem anderen Zug in Richtung Lübeck seien die 51 Passagiere zu Fuß zum Bahnhof Bargteheide gegangen. Es sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Die genaue Ursache des Vorfalls war unklar.

Auch Probleme auf der Bahnstrecke bei Wrist

Auch auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Elmshorn (Kreis Pinneberg) brauchten Zugreisende Geduld. Dort kam es nach Angaben einer Banhsprecherin ebenfalls zu einem Oberleitungsschaden. Ein Lokführer habe eine Plane in der Oberleitung bei Wrist (Kreis Steinburg) entdeckt. Der Zug eines anderen Bahnunternehmens sollte abgeschleppt werden. Auch diese Strecke war für den Nah- und Fernverkehr gesperrt. Diese Störung konnte allerdings schnell behoben werden.

