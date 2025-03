Stand: 04.03.2025 14:48 Uhr Bahnkonferenz in Lübeck: Schleswig-Holstein soll Bahn-Land werden

In Lübeck läuft seit Dienstagnachmittag die erste Bahnkonferenz Schleswig-Holsteins, bei der über die Zukunft des Schienenverkehrs im Norden beraten wird. Im Fokus stehen der dringend notwendige Ausbau der Infrastruktur sowie die bessere Anbindung der Häfen an das Schienennetz. Etwa 100 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Logistik diskutieren in der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, wie Schleswig-Holstein zu einem "Bahn-Land" werden kann. Die IHK und das Land wollen Unternehmen dazu anregen, den Gütertransport auf die Schiene zu verlagern, betont IHK-Verkehrsreferent Martin Kruse auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bahnverkehr