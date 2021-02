Bahnhofswald Flensburg: Räumung am Abend unterbrochen Stand: 22.02.2021 07:35 Uhr Die Polizei hat am Sonntag damit begonnen, den Flensburger Bahnhofswald zu räumen. Demonstranten hatten das Gelände besetzt, um einen Hotelneubau zu verhindern.

In der Nacht kam es offenbar zu einem Brandanschlag. Ein Kleinbus der Sanitärfirma eines Hotelinvestors ging nahe des Alten Gymnasiums gegen 20 Uhr in Flammen auf. Über die weiteren Hintergründe ist noch nichts bekannt. Am Morgen will die Polizei den Wald weiter räumen.

Räumung bislang friedlich

Gestern hatte die Stadtverwaltung die verbleibenden Baumhausbewohner offiziell aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Einzelne Besetzer waren daraufhin freiwillig gegangen, andere blieben. Deshalb fingen die Polizisten an, den Bahnhofswald zu räumen. Der Einsatz lief nach Polizeiangaben friedlich. Drei Personen wurden aus den Baumhäusern und einer Hängematte herausgeholt. Die Räumung musste allerdings mit Einsetzen der Dunkelheit unterbrochen werden.

Keine Ausnahme der Kontaktverbote

Zuvor hatte sich eine acht Stunden andauernde Menschenansammlung vor dem Bahnhof aufgelöst, bei der 100 Projektgegner und Zuschauer beobachteten, wie die Polizei im abgeschirmten Gehölz die Baumhäuser zerlegte. Die Stadt begründet ihr Vorgehen damit, dass für die Besetzer keine Ausnahmen der Kontaktverbote gelten könnten. Auch an der sogenannten Mahnwache durfte aufgrund der Ausgangssperren niemand teilnehmen. Geduldet wurde offenbar die Bewachung der Zelte auf dem Parkplatz durch Sicherheitspersonal.

Kritik an Simone Lange

Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) hatte am Sonntag verdeutlicht, dass die Kontakt- und Ausgangssperre für alle gelte. Der Infektionsschutz habe Priorität. Begleitet wurde die Räumung von Sprechchören, die sich vor allem an Simone Lange richteten. Sie sei eine Waldzerstörerin, hieß es unter anderem.

Die Demonstranten hatten das Gelände am Flensburger Bahnhof seit Oktober besetzt. Sie wollen verhindern, dass der Wald gerodet und ein Hotel gebaut wird. Schon am Freitag war es dort zu Rangeleien gekommen. Die Hotelinvestoren hatten private Sicherheitsleute geschickt, um das Gebiet zu räumen. Die Stadt stoppte die Aktion.

