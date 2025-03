Stand: 07.03.2025 06:48 Uhr Bahnbauarbeiten abgeschlossen: Trotzdem keine freie Fahrt nach Bad Oldesloe

Die monatelangen Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke "Trave" in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind nach Angaben der Deutschen Bahn abgeschlossen. Die Bahnen der Linie RB82 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe können trotzdem noch nicht planmäßig fahren. Laut Nordbahn fahren dann Güterzüge, die eigentlich auf der Strecke zwischen Pinneberg und Hamburg fahren, auf den Gleisen der Linie RB82 zwischen Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster.

Die Güterzüge müssen aufgrund der Streckensperrung zwischen Pinneberg und Hamburg vom 7. bis 22. März umgeleitet werden. Vom 8. bis 22. März fallen deshalb zahlreiche Züge zwischen Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird laut Nordbahn eingerichtet. Tagsüber fahren vereinzelte Züge, abends ab etwa 18 Uhr fährt ausschließlich der Bus-Ersatzverkehr.

Bauarbeiten verzögerten sich immer wieder

Eigentlich sollten die Arbeiten in Bad Oldesloe bereits im Oktober vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Jedoch verzögerten sich die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke immer wieder. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren beispielsweise Risse in der Bausubstanz aufgetaucht. Wie sich die Verzögerungen auf die Baukosten ausgewirkt haben, konnte die Bahn noch nicht sagen. Ursprünglich hatte sie mit knapp sieben Millionen Euro gerechnet.

