Bahn setzt längere Züge nach Sylt ein

Bahn will mit mehr Wagen nach Sylt fahren

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.06.2019 13:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer

Wer auf die Nordseeinsel Sylt will, hat in den Zügen demnächst mehr Platz. Die Bahn will von Montag an in den Hauptverkehrszeiten mit zwölf statt bislang zehn Wagen fahren.