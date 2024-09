Bahn-Knotenpunkt Elmshorn wohl bis Samstag gesperrt Stand: 06.09.2024 04:36 Uhr Bei einem Brand nahe des Bahnhofs in Elmshorn ist unter anderem ein Stellwerk beschädigt worden. Die Strecke über Elmshorn - ein Bahn-Knotenpunkt in Schleswig-Holstein - bleibt voraussichtlich bis Samstag gesperrt.

Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ist massiv beeinträchtigt - und das nach Angaben der Deutschen Bahn von Donnerstagabend voraussichtlich noch bis morgen Abend. Die Strecke bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) - ein Bahn-Knotenpunkt im nördlichsten Bundesland - ist voll gesperrt. Schuld ist ein Brand in einer Unterführung nahe des Bahnhofs am Donnerstagnachmittag.

Feuer sorgt für Schäden an Bahn-Stellwerk in Elmshorn

Durch das Feuer sei ein Stellwerk in Mitleidenschaft gezogen worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Bundespolizei bestätigte, dass das Stellwerk nicht mehr funktioniert. Das sorgt an vielen Bahnhöfen für Stillstand und frustrierte Reisende. Beispiele: Züge von und nach Kiel, Flensburg, Sylt und Hamburg endeten bis Donnerstagabend früher oder fallen aus.

Vollsperrung in Elmshorn: Diese Bahn-Linien sind betroffen

Betroffen sind nach Angaben der Bahn folgende Linien:

RE6 von Westerland (Sylt) nach Hamburg-Altona: Die Züge beginnen und enden in Itzehoe (Kreis Steinburg).

RE7/RE70 zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf beziehungsweise Flensburg: Züge enden und beginnen in Neumünster beziehungsweise Pinneberg.

RB61/RB71 zwischen Hamburg und Itzehoe beziehungsweise Wrist. Die Züge entfallen.

Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kopenhagen fallen zwischen Hamburg und Frederica aus. Die eigentlichen Stationen Hamburg-Hauptbahnhof, Neumünster, Schleswig und Padborg werden nicht angefahren.

Zug-Ausfälle: Diese Alternativen gibt es laut Deutscher Bahn

Reisende von und nach Hamburg sollen laut Bahn die Verbindung mit der AKN über Bad Oldesloe nutzen, Reisende von und nach Kiel die Verbindungen über Lübeck.

Die Bahn bittet darum, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde aufgebaut. Busse pendeln zwischen Pinneberg und Wrist sowie zwischen Pinneberg und Itzehoe. Bis Pinneberg können Reisende mit der S-Bahn fahren.

Brennender E-Bus löste Bahn-Chaos aus

In der betroffenen Bahn-Unterführung in Elmshorn war am Donnerstagnachmittag ein E-Bus in Brand geraten. Laut Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) handelte es sich dabei um einen Linienbus, dessen Fahrer die Höhe der Unterführung offenbar falsch eingeschätzt hatte. Der Bus streifte mit einem Akku die Decke, blieb in der Unterführung stecken und fing Feuer. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand, da es sich um eine Leerfahrt handelte. Im Bus selbst war nur der Fahrer.

Oberleitung zwischen Elmshorn und Glückstadt defekt

Der brennende Bus war für Reisende über Elmshorn am Donnerstag nicht der einzige Grund für Verspätungen: Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Glückstadt (Kreis Steinburg) war es seit dem Mittag zu Ausfällen gekommen. Wegen eines Schadens an der Oberleitung konnten Züge nach Angaben der Bahn zwischenzeitlich nur auf einem von zwei Gleisen fahren.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels schrieben wir, dass sich Fahrgäste in dem Bus befunden hätten, die sich retten konnten. Diese Information gab uns die Feuerwehr zu Beginn des Einsatzes. Nach weiteren Erkenntnissen korrigierte die Feuerwehr ihre Aussage: Es handelte sich um eine Leerfahrt.

