Bahn: Hier fallen Züge in SH wegen Gleisbauarbeiten aus Stand: 04.02.2025 13:05 Uhr Vor allem wegen Gleisbauarbeiten kommt es im Februar im ganzen Land zu Ausfällen und Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. Betroffen sind auch Verbindungen von Erixx, Nordbahn und der Hamburger Hochbahn.

Pendlerinnen und Pendler in ganz Schleswig-Holstein müssen sich im Februar auf Zugausfälle und Verzögerungen im Nahverkehr einstellen. Bei den Verkehrsunternehmen Nordbahn und Erixx wird es nach eigenen Angaben Abweichungen vom Fahrplan geben. Zwischen Norderstedt und Hamburg kommt es zu Beeinträchtigungen auf der Strecke der U1. Bauarbeiten in Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben laut Bahn Auswirkungen auf die Verbindungen nach Kiel und Flensburg.

Diese Verbindungen sind betroffen:



U1: Ersatzverkehr Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll

Zwischen Norderstedt (Kreis Segeberg) und Hamburg müssen sich Bahnreisende in den kommenden drei Wochen auf längere Fahrtzeiten einstellen. Auf der Strecke werden unter anderem Weichen erneuert, um die Sicherheit zu verbessern, heißt es von der Hamburger Hochbahn.



3. bis 23. Februar: Es fahren keine Bahnen zwischen Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu 20 Minuten

Elmshorn: Umfangreiche Bahnbauarbeiten betreffen RE7 und RE70

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben am Montag (3.2.) die Vorbereitungen für umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn begonnen. An der Eisenbahnüberführung "Krückau" werden laut Bahn die Bestandsbrücken gegen zwei neue Brücken ausgetauscht. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr nach Kiel und Flensburg.



Ab dem 7. Februar: es entfallen die Züge der Linie RE7. Die RE70 verkehren nur im Stundentakt.

Nordbahn und Erixx: Zahlreiche Fahrplanänderungen im Februar

In der Nacht auf den 6. Februar gibt Teilausfälle auf den Erixx-Strecken der Linie RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sowie auf der Linie RE83 zwischen Kiel und Plön (Kreis Plön). Außerdem werden dann die Fahrzeiten zwischen Lübeck und Plön geändert. In der Nacht sind laut Erixx Gleisbauarbeiten im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs geplant.

Änderungen auf der Strecke der RB64 (Husum - Bad St. Peter-Ording)

14. bis 15. Februar (von 22 Uhr bis 3 Uhr): Nächtliche Streckensperrung zwischen Husum und Bad St. Peter-Ording

Nächtliche Streckensperrung zwischen Husum und Bad St. Peter-Ording 17. bis 18. Februar (von 20 Uhr bis 3 Uhr): Der Zugverkehr wird eingestellt

Der Zugverkehr wird eingestellt 28. Februar bis 1. März (zwischen 20 Uhr und 3 Uhr): Es verkehren keine Züge

Änderungen und Ausfälle auf den Strecken RE72 (Kiel - Eckernförde - Flensburg) und RB73 (Kiel - Eckernförde)

11. bis 12. Februar (von 20 Uhr bis 5 Uhr): Vollsperrung zwischen Kiel und Eckernförde

Vollsperrung zwischen Kiel und Eckernförde 12. bis 13. Februar (von 21 Uhr bis 5 Uhr): Zwischen Schleibrücke Nord und Flensburg entfallen alle Zugfahrten

Änderungen auf den Strecken RE74 (Kiel - Rendsburg - Husum) und RE75 (Kiel - Rendsburg)

Laut Nordbahn kommt es den gesamten Februar über zu Ausfällen und Einschränkungen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren.





5. bis 6. Februar (zwischen 21 Uhr bis 5 Uhr): Komplette Einstellung des Zugverkehrs auf beiden Linien zwischen Husum, Rendsburg und Kiel

Komplette Einstellung des Zugverkehrs auf beiden Linien zwischen Husum, Rendsburg und Kiel 7. bis 8. Februar (20 Uhr bis 5 Uhr): Ausfall aller Zugverbindungen zwischen Husum und Schleswig

Ausfall aller Zugverbindungen zwischen Husum und Schleswig 8. Februar: Die Nachtverbindung um 1:08 Uhr ab Jübek nach Husum entfällt

Die Nachtverbindung um 1:08 Uhr ab Jübek nach Husum entfällt 8. bis 9. Februar (zwischen 21 Uhr und 3 Uhr): Zwischen Rendsburg und Kiel fallen alle Verbindungen der Linie RB75 aus. Die Linie RE74 verkehrt planmäßig

Zwischen Rendsburg und Kiel fallen alle Verbindungen der Linie RB75 aus. Die Linie RE74 verkehrt planmäßig 12. Februar bis 7. März (zwischen 21 Uhr und 8 Uhr): Umfangreiche Streckensperrung zwischen Rendsburg und Kiel. Es entfallen alle Zugfahrten auf diesem Abschnitt, mit vereinzelten Ausnahmen auf der Linie RE74

Umfangreiche Streckensperrung zwischen Rendsburg und Kiel. Es entfallen alle Zugfahrten auf diesem Abschnitt, mit vereinzelten Ausnahmen auf der Linie RE74 14. bis 15. Februar (zwischen 21 Uhr und 3 Uhr): Zwischen Rendsburg und Husum entfallen alle Züge der Linie RE74. Die Züge der Linie RB75 verkehren regulär

Zwischen Rendsburg und Husum entfallen alle Züge der Linie RE74. Die Züge der Linie RB75 verkehren regulär 15. bis 16. Februar (zwischen 21 und 2 Uhr): Komplette Einstellung des Zugverkehrs zwischen Rendsburg und Husum

Komplette Einstellung des Zugverkehrs zwischen Rendsburg und Husum 25. bis 27. Februar (zwischen 21 Uhr und 3 Uhr): Der Zugverkehr zwischen Husum und Rendsburg wird eingestellt

Änderungen auf der Strecke RB76 im Raum Kiel

5. bis 6. Februar (zwischen 22 und 2 Uhr) : Es kommt zu Teilausfällen und Schienenersatzverkehr

: Es kommt zu Teilausfällen und Schienenersatzverkehr 15. bis 16. Februar (zwischen 6 Uhr und 18 Uhr): Zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf entfallen alle Verbindungen - laut Erixx aufgrund von Vegetationsarbeiten. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

RE80 und RB81: Verbindungen im Kreis Stormarn fallen aus

Auch zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg sowie Bargteheide (Kreis Stormarn) und Hamburg gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr - laut DB Regio Nord aufgrund von Bauarbeiten.



3. und dem 9. Februar: Ausfall mehrerer Verbindungen in den Abendstunden auf den Linien der RB81 und der RE80 aus. Reisende sollen Ersatzbusse und ab Hamburg-Hasselbrook die S1 nutzen

RB82 (Bad Oldesloe - Bad Segeberg - Neumünster): Alle Verbindungen entfallen

4. bis 12. Februar: Alle Verbindungen der RB82 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stornarn), Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Neumünster fallen aus. Grund dafür sind laut Nordbahn kurzfristig erforderliche Gleisarbeiten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Auf der Internetseite der Nordbahn finden Bahnreisende auch einen Ersatzfahrplan mit allen Haltestellen

RE83 (Lüneburg - Lübeck - Kiel) und RB84 (Lübeck - Kiel): Ausfälle und Änderungen

5. und 6. Februar (zwischen 20 Uhr und 3 Uhr): zwischen Kiel-Hbf und Plön kommt es zu Teilausfällen. Zwischen Lübeck-Hbf und Plön gelten laut Erixx geänderte Fahrzeiten

Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Hamburger Hochbahn sowie Nordbahn und Erixx bitten die Fahrgäste, sich vor Reisebeginn zu informieren, ob die Verbindungen stattfinden.

