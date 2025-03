Bahn-Bauarbeiten: Diese Nordbahn-Verbindungen fallen im März aus Stand: 03.03.2025 15:19 Uhr Auf den Bahnstrecken zwischen Kiel und Flensburg, Kiel und Husum sowie Husum und St. Peter-Ording wird es im März und Anfang April zu Zugausfällen kommen - meist nachts. Der Grund sind Bauarbeiten.

In der Zeit warten und reparieren Arbeiter die Schienen auf den Strecken. Busse sollen den Verkehr währenddessen ersetzen. Diese Einschränkungen gibt es im Detail:

Kiel-Eckernförde-Flensburg (RE 72/RB 73): Zweieinhalb Wochen Sperrung

Auf den Streckenabschnitten zwischen Kiel und Eckernförde kommt es ebenfalls zu nächtlichen Sperrungen. So fallen die Verbindungen in der Nacht vom 11. zum 12. März aus. In der Nacht vom 12. zum 13. März entfallen die Zugfahrten zwischen Schleibrücke Nord und Flensburg.



Ab dem 21. März um 22 Uhr werden an der Strecke zwischen Eckernförde und Flensburg Bauarbeiten durchgeführt, um die Schienen instand zu halten. Daher fallen alle Zugfahrten bis zum 7. April aus, in der Nacht vom 29. zum 30. März geschieht das sogar auf der gesamten Strecke.

Kiel-Rendsburg-Husum (RE 74/RB 75): Ausfälle in der Nacht

Die Fahrt zwischen Rendsburg und Kiel fällt noch bis zum 7. März immer von 21 Uhr bis 8 Uhr aus. Auf der Strecke werden Gleise ausgetauscht. In der Nacht vom 7. auf den 8. März und in den Nächten vom 16. bis zum 21 März fahren zwischen Husum und Schleswig keine Züge. Vom 20. bis zum 25. März fallen alle Nachtfahrten zwischen Rendsburg und Kiel aus.

Husum-St. Peter-Ording (RB 64): Ausfälle in zwei Nächten

Die Strecke zwischen Husum und St. Peter Ording wird in der Nacht vom 17. zum 18. März und in der Nacht vom 28. zum 29. März jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt.

Nordbahn bietet Ersatzverkehr an

Für ausfallende Verbindungen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auf die Anschlusszeiten der Nordbahn-Züge abgestimmt ist. Fahrgäste sollen sich vor Antritt ihrer Reise über Ersatzfahrpläne auf der Webseite der Nordbahn informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr