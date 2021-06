Bad Segeberg sucht die neue Lieblingslaterne Stand: 22.06.2021 05:00 Uhr Bei der Straßenbeleuchtung sollen in Bad Segeberg alle mitbestimmen dürfen. Dafür wurden drei Prototypen aufgestellt. Die Beteiligung ist bislang allerdings überschaubar.

von Doreen Pelz

Für die Abstimmung hat die Stadt extra drei Prototypen der ersten Vorauswahl mit den Namen "Elegance-Leuchte", "BEGA-Leuchte" und "LeuchtsteleShuffle" angeschafft. Sie stehen seit Ende Mai in der Fußgängerzone vor der Marienkirche und sollen einen optischen Eindruck vermitteln und zeigen, welche am besten leuchtet - eigentlich. Denn genau da liegt das Problem. Im Juni sind die kürzesten Nächte des Jahres. Und das heißt: richtige Dunkelheit gibt es nur zwischen 23 und 3.30 Uhr nachts. Und in dieser Zeit kann auch erst die richtige Leuchtkraft der drei Laternen begutachtet werden.

Bisher geringe Beteiligung an der Abstimmung

Viele Bad Segeberger haben sich offenbar noch nicht für ihre neue Lieblingslaterne auf Nachtwanderung begeben. Bei der Stadt sind laut einer Sprecherin erst 33 Stimmen eingegangen. Jeder darf nur einmal abstimmen. In der Fußgängerzone zeigen die Bürgerinnen und Bürger am Tag wenig Interesse für die Laternen, die extra mit allen technischen Daten und einem QR- Code beschriftet wurden. "Ich hab noch nie etwas von dieser Abstimmung gehört. Aber die da hinten gefällt mir. Die passt irgendwie gut ins Stadtbild", meint eine Bad Segebergerin im Vorbeigehen und zeigt auf die Citylight Laterne. Auf die Frage, ob sie sich auch schon angesehen hätte, wie die Laterne leuchtet und ob man gut sehen könne, schüttelt sie nur mit dem Kopf und winkt ab. "Ich bin zu alt für Nachtwanderungen." Noch bis nächsten Montag, also den 28. Juni, kann für die Straßenlaternen abgestimmt werden, heißt es von der Stadt. Dann fällt die Entscheidung für Bad Segebergs neue Lieblingslaterne.

Alte Laternen sollen Ende des Jahres ausgetauscht werden

Ende des Jahres sollen die Neuen in der Innenstadt zwischen Kirchstraße und Hamburger Straße aufgebaut werden. Dann beginnen auch die längsten Nächte des Jahres. Und spätestens wenn es dann im Dezember ab 16 Uhr dunkel ist, bekommen auch alle Anwohner einen Eindruck davon, wie gut Bad Segebergs neue Lieblingslaterne leuchten kann.

