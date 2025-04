Stand: 14.04.2025 17:09 Uhr Bad Segeberg: Mann wird bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Streit in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist nach Angaben der Polizei ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag am Rande der Innenstadt. Unter mehreren Personen in einem Auto sei es zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei mit. Die Auseinandersetzung habe sich auf die Straße verlagert. Dabei wurde ein 59-jähriger Mann verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er später aber wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm einen 40-jährigen Mann vorübergehend fest. Zu den Hintergründen ermitteln nun die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kripo Bad Segeberg.

