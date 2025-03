Bad Bramstedt: Großbrand in ehemaligem Hotel gelöscht

Stand: 11.03.2025 15:35 Uhr

Am Montagnachmittag hat es in dem leerstehenden Hotel Gutsmann in Bad Bramstedt gebrannt. Nach etwa neun Stunden konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Am Dienstagmorgen drang erneut Rauch aus der Brandstelle.