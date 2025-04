Stand: 01.04.2025 14:23 Uhr Bad Bramstedt: Einbrecher einen Tag nach Tat verurteilt

Nur einen Tag nach einem Einbruch in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist der Täter verurteilt worden. Laut Staatsanwaltschaft Kiel war der 46-Jährige durch ein Fenster in die Räume einer Apotheke eingedrungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann einen Komplizen hatte, der flüchten konnte. Mit einem Winkelschleifer öffneten die Täter einen Tresor in der Apotheke. Anwohner wurden durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Die gerufene Polizei entdeckte den 46-Jährigen in einer Hecke. Er hatte Einbruchswerkzeug und 200 Euro Bargeld aus der Apotheke bei sich.

Spezialisten bearbeiten Verfahren besonders schnell

In einem sogenannten beschleunigten Verfahren verurteilte das Amtsgericht Neumünster den Mann bereits am Montag (31.3.) wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist rechtskräftig. Bei der Staatsanwaltschaft Kiel arbeiten Sonderdezernenten, die auf die Bearbeitung der seltenen beschleunigten Verfahren spezialisiert sind, ebenso wie am Amtsgericht Neumünster, an dem der Großteil dieser Verfahren stattfinden. Voraussetzung für die Verfahren ist, dass eine eindeutige Sach- und Beweislage vorliegt. 2024 wurden bei der Staatsanwaltschaft Kiel 43 Anträge auf ein beschleunigtes Verfahren gestellt.

