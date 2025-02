Stand: 03.02.2025 09:51 Uhr Bad Bramstedt: Autofahrer fährt auf Gleise

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist am Wochenende ein Auto auf den Bahngleisen gelandet. Laut Polizei hatte der Fahrer am Sonnabend offenbar beim Abbiegen an der Haltestelle Kurhaus die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto mit Berliner Kennzeichen blieb im Dunkeln und bei Nebel auf der Bahnsteigkante hängen und kippte mit den Vorderrädern auf die Gleise, der hintere Teil des Autos ragte in die Luft. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr bei der AKN musste vorübergehend unterbrochen werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Kreis Segeberg