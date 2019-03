Stand: 22.03.2019 14:14 Uhr

Babyleiche in Glinde entdeckt

In Glinde (Kreis Stormarn) ist am späten Vormittag eine Babyleiche gefunden worden. Das Schulzentrum hat heute eine Aufräumaktion durchgeführt. Dabei entdeckten Schüler das tote Baby im nahegelegenen Gellhornpark. Es war in ein blaues Handtuch gewickelt und teilweise verscharrt. Die Kripo und die Spurensicherung sind vor Ort. Sie sperrten das Areal weiträumig ab. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie wollen die Identität des Babys und die Todesursache klären, darum soll der Leichnam obduziert werden.

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sucht außerdem nach möglichen Zeugen, die in den vergangenen zwei Wochen etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (0451) 13 10 entgegen.

Weitere Informationen in Kürze.

