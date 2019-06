Stand: 27.06.2019 15:32 Uhr

Baby totgeschüttelt: Mann muss elf Jahre in Haft

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Säuglings vor dem Itzehoer Landgericht ist am Donnerstag das Urteil gefallen. Der 35-jährige Angeklagte aus Wilster (Kreis Steinburg) muss wegen Totschlags für elf Jahre ins Gefängnis. Damit setzte das Gericht ein höheres Strafmaß an als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die hatte sich für zehn Jahre Freiheitsentzug ausgesprochen. Das zwei Monate alte Baby war im November des vergangenen Jahres an schwersten Hirnverletzungen gestorben, hervorgerufen durch ein sogenanntes Schütteltrauma.

Baby zehn Sekunden geschüttelt

Der kleine Noah könnte heute noch leben, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung, denn sie machte auch die Mutter und die Großeltern für den Tod des Säuglings mitverantwortlich. Die Familie hätte auf die eindeutigen Anzeichen von vorherigen Misshandlungen durch den Angeklagten, wie Rippenbrüche und Hämatome bei dem Kleinkind, reagieren müssen.

Zum Strafmaß sagte sie: Laut medizinischem Gutachten müsse der Angeklagte das Kind mindestens zehn Sekunden lang heftig geschüttelt haben, als er allein mit ihm war. "Es war ihm gleichgültig, ob Noah sterben würde", sagte die Richterin bei der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe den Tod des zwei Monate alten Säuglings billigend in Kauf genommen. Die Verteidigung will in die Revision gehen.

