Stand: 20.03.2025 08:47 Uhr BBZ in Heide testet Wasserstoff als Stromspeicher

Am Donnerstag wird am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Heide (Kreis Dithmarschen) ein neuer Lernort mit dem Namen "Hy-Store100" eingeweiht. Er ist Teil des Projekts Systogen100 der Entwicklungsagentur Region Heide. Das Projekt erforscht, wie sich die schwankende Stromproduktion etwa durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen am besten mit dem ebenfalls schwankenden Stromverbrauch in Einklang bringen lässt und welche Rolle dabei Wasserstoff als Speicher spielen kann. Am BBZ wird das nun in kleinem Maßstab in der Praxis getestet.

Künftige Fachkräfte lernen die Technik kennen

Durch eine eigens entwickelte Software wird geschaut, wie sich der Strom der großen Photovoltaikanlage des BBZ am besten nutzen lässt. Wann er also zum Beispiel in die Wärmepumpen fließt und wann mit ihm Wasserstoff hergestellt wird. Der kann vor Ort gespeichert und mit einer kleinen Brennstoffzelle auch wieder zu Strom werden. Auf diese Weise sollen zudem Schülerinnen und Schüler, von denen einige als Fachkräfte wohl künftig mit solchen Systemen arbeiten können müssen, laut den Verantwortlichen diese Technik kennenlernen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen