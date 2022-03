B76 in Eckernförde seit heute gesperrt Stand: 14.03.2022 18:02 Uhr Autofahrer müssen sich seit Montag in Eckernförde auf Verkehrsprobleme einstellen. Die Bundesstraße soll auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuert werden, genauso wie der Rad- und Gehweg in diesem Bereich.

Die B76 in Eckernförde ist eine vielbefahrene Straße: Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sind dort täglich etwa 19.000 Autofahrer unterwegs. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern soll sie die Bundesstraße jetzt erneuert werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität können die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Deshalb wurde die B76 zwischen dem Marinestützpunkt WTD 71 und dem Bahnübergang Seegarten am Montagvormittag voll gesperrt. Damit ist der erste von drei Bauabschnitten gestartet. In diesem Zuge wird auch der Rad- und Gehweg erneuert. Die Umleitung für den Verkehr führt über die B203 (Rendsburger Straße) und die Straße Domstag.

Sanierung bis Ende Juni

Ab voraussichtlich Ende März folgt Bauabschnitt Nr. 2, und zwar auf der B76 zwischen Lornsenplatz und Bahnübergang Seegarten. Wenn alles planmäßig klappt, sollen die Bauarbeiten Ende Juni komplett abgeschlossen sein. Aber weil sie wetterabhängig sind, könnte es zu Verzögerungen kommen.

