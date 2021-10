B5 zwischen Wilster und Itzehoe wieder befahrbar Stand: 12.10.2021 07:43 Uhr Gute Nachrichten für Pendler, Lkw-Fahrer und Landwirte zwischen Wilster und Itzehoe: Die Bauarbeiten an der B5 im Kreis Steinburg sind nach drei Jahren weitgehend beendet.

Der Verkehr auf dem Abschnitt zwischen Wilster und Itzehoe rollt wieder, wenn auch noch leicht eingeschränkt. Derzeit ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Baustelle noch auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) die dreispurige Strecke gegen Mittag offiziell freigeben. Dann wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben.

Ausbau der B5 verursacht Probleme im Güterverkehr

Insgesamt hat der Ausbau 40 Millionen Euro gekostet und in der Bauphase für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.Vor allem der Güterverkehr zwischen Brunsbüttel und der A23 brauchte wegen der Umleitungen in den letzten drei Jahren länger und verursachte dadurch auch höhere Kosten. So wie ab heute im Kreis Steinburg soll es zukünftig auch auf der B5 in Nordfriesland zwischen Tönning und dänischer Grenze aussehen. In fünf Bauabschnitten wird die Bundesstraße auch dort dreispurig ausgebaut. Derzeit sorgt vor allem der Bauabschnitt rund um Husum für starke Verkehrsbehinderungen.

