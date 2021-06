B5: Vollsperrung nach Unfall zwischen Husum Messe und Horstedt Stand: 24.06.2021 10:55 Uhr Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Tanklastzug und einem Auto bei Husum (Kreis Nordfriesland) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen am Donnerstagmorgen auf der B5 zusammen.

Der 22-jährige Fahrer des Kleinwagens wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter diesem eingeklemmt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der 62-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache noch unklar.

Sperrung bis zum Nachmittag

Der Tanklastzug war nach Angaben von Alex Mumm, Einsatzleiter der Feuerwehr Husum, mit 16.000 Litern Benzin und Diesel befüllt. "Am Tanklastzug ist zum Glück keine Ladung ausgetreten, dennoch stellen wir hier den Bandschutz sicher", so der Einsatzleiter. Auch der Gefahrgutzug sei vor Ort. Für die Bergung müsse der Kraftstoff abgepumpt werden. Die B5 zwischen den Abfahrten Husum Messe und Horstedt ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei bis zum Nachmittag dauern.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, erfahren Sie jederzeit in unserem Verkehrsservice für Schleswig-Holstein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2021 | 10:00 Uhr