B5-Ausbau: Der zweite erste Spatenstich

Stand: 07.06.2021 12:29 Uhr

Der dreispurige Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen dem Ende der A23 bei Heide und Husum soll kommen, so viel steht fest. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde der erste Spatenstich der B5 südlich von Husum gefeiert. Danach passierte wenig. Und jetzt? Am Montag gab es einen weiteren ersten Spatenstich, und zwar bei Oldenswort, nördlich von Tönning. Dort soll die B5 auf 5,7 Kilometern ebenfalls dreispurig werden. In seiner Glosse kommentiert NDR-Reporter Peter Bartelt den Stand der Dinge.