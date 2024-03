Stand: 18.03.2024 16:13 Uhr B5-Ausbau: Archäologische Voruntersuchungen in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird bis zum 16. April nach kulturellen Schätzen gegraben. Die archäologischen Voruntersuchungen finden im Zuge des dreispurigen Ausbaus der B5 zwischen Husum und Tönning statt. Östlich und südlich des Engelsburger Weges und westlich der B5 in Husum werden die Erdarbeiten stattfinden, teilte die Stadt Husum mit. Laut dem Landesamt in Schleswig könnten sich hier Kulturdenkmale befinden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 16:30 Uhr