B431 bei Glückstadt: Betonlaster kracht in Wohnhaus

Stand: 12.12.2023 09:43 Uhr

Ein voll beladener Betonmischlaster ist am Dienstagmorgen an der B431 Höhe Blomesche Wildnis in ein Wohnhaus gefahren. Die Bundesstraße ist wegen Aufräumarbeiten im Moment voll gesperrt.