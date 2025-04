Stand: 17.04.2025 06:49 Uhr B206 bei Bad Segeberg: Erste Sperrung weg, nächste kommt

Der erste Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten an der B206 westlich von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) wird am Donnerstag (17.4.) fertig. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitgeteilt. Seit Ende März war die B206 zwischen "Levo-Park" und Einmündung K61 nur einspurig befahrbar. Direkt im Anschluss an die Osterfeiertage am kommenden Dienstag (22.4.) müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer jedoch auf neue Einschränkungen einstellen. Dann beginnen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Bad Bramstedt zwischen "Levo-Park" und Segeberger Straße.

Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer, A21-Anschlussstelle gesperrt

Während der Sanierungsarbeiten geht es im Baubereich laut LBV.SH nur einspurig und mit Tempo 30 voran. Ab kommendem Freitag (22.4.) wird außerdem die A21-Anschlussstelle in Richtung Kiel vollgesperrt. Die Sanierungsarbeiten am zweiten Bauabschnitt sollen am 6. Mai abgeschlossen werden, so der LBV.SH. Witterungsbedingt könne es aber zu Verzögerungen kommen. Ab Mitte Mai soll dann ein Teil der Strecke auf der B206 komplett gesperrt werden. Die Kosten für die drei Kilometer lange Sanierung belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

17.04.2025

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg