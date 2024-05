Stand: 06.05.2024 12:46 Uhr B205 nach Lkw-Unfall mehrere Stunden gesperrt

Ein Lkw-Unfall hat am Montagvormittag für Verkehrsbehinderungen im Kreis Segeberg gesorgt. Auf der B205 bei Rickling war laut Polizei am Morgen gegen 7.30 Uhr ein Sattelschlepper rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung musste die Straße zwischen Rickling und Fehrenbötel in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 12.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Zur Unfallursache liegen keine Informationen vor.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 13:00 Uhr