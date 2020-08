Stand: 03.08.2020 07:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

B200 bei Flensburg wird saniert bis Mitte September

Die Flensburger sind verkehrstechnisch zurzeit ohnehin schon gebeutelt, denn wegen der dänischen Grenzkontrollen staut sich der Verkehr auf der B200 in Fahrtrichtung Norden schon seit Wochen kilometerlang. Nun kommen noch Bauarbeiten hinzu - und die haben es in sich: Die Bundesstraße 200 wird umfangreich saniert. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wird die viel befahrene Umgehungsstraße in Richtung Dänemark voraussichtlich bis Mitte September voll gesperrt. Heute beginnen die ersten Vorbereitungen für die Sanierung.

Neun Millionen Euro für Sanierung

Die B200 bekommt eine neue Asphaltschicht, und auch die Rastplätze werden saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund neun Millionen Euro. Wegen der Staus, die es ohnehin schon gibt, hat der Landesbetrieb nun reagiert: Die Anschlussstelle Wassersleben wird demnach während der anstehenden Bauarbeiten überwiegend offen bleiben. Hier fahren viele zu den Grenzmärkten.







Neun Millionen Euro für Sanierung

Die B200 bekommt eine neue Asphaltschicht, und auch die Rastplätze werden saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund neun Millionen Euro. Wegen der Staus, die es ohnehin schon gibt, hat der Landesbetrieb nun reagiert: Die Anschlussstelle Wassersleben wird demnach während der anstehenden Bauarbeiten überwiegend offen bleiben. Hier fahren viele zu den Grenzmärkten.

Kommunalpolitiker kritisieren Bauarbeiten

Kritik am Zeitpunkt und der Umsetzung der Arbeiten kommen aus der Flensburger Kommunalpolitik. Die Befürchtung: Feuerwehr und Rettungsdienste könnten bei einem Unfall nicht rechtzeitig zur Einsatzstelle gelangen. Das weist eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau zurück: Von der Berufsfeuerwehr habe es keine Einwände gegeben.

Karte: Sanierungsbereich der B 200 beginnt kurz vor der Anschlussstelle Duburg

