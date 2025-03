Stand: 21.03.2025 10:04 Uhr Autorallye: Mit dem Auto von Dithmarschen bis nach Gambia

Von Dithmarschen und Steinburg bis nach Gambia: Das haben Svenja und Finn Jäger sowie David Druminski vor. Sie starten gemeinsam als Team "North to X" am Freitag (21.03.) mit 26 weiteren Teams aus ganz Deutschland in die Rallye Dresden-Dakar-Banjul. In 21 Tagen wollen sie dabei die rund 7.500 Kilometer bis nach Afrika fahren.

Für Svenja Jäger aus Burg in Dithmarschen sei das ein großes Abenteuer - das allein sei aber nicht der Grund für die Teilnahme: "Wir leisten in Gambia Entwicklungshilfe, indem der Erlös der Versteigerung unseres Autos und der anderen Autos der Teams vor Ort in gemeinnützige Zwecke geht, in den Aufbau von Schulen zum Beispiel. Das miteinander zu verbinden ist für uns eine sehr schöne Motivation mitzumachen." Für die Rallye haben sich die drei einen alten Opel Sistra angeschafft und diesen generalüberholt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg