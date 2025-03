Stand: 03.03.2025 16:35 Uhr Automobilzulieferer aus Glinde will Stellen abbauen

Der Autozulieferer Tenneco aus Glinde (Kreis Stormarn) plant offenbar mehrere Hundert Stellen abzubauen. Nach Angaben des Betriebsrates hatte der Konzern am Freitag in einer Betriebsversammlung erklärt, dass mehr als 300 der insgesamt 450 Arbeitsplätze am Standort Glinde wegfallen sollen. Tenneco selbst bestätigte diese Zahlen auf NDR-Anfrage nicht, spricht lediglich von einer Restrukturierung. Grund seien die sinkende Nachfrage im Markt und der Preisdruck, heißt es in einer Mitteilung.

Betriebsrat will für Erhalt kämpfen

Tenneco agiert an zahlreichen Standorten weltweit. In Glinde stellt der Automobilzulieferer nach eigenen Angaben Bremsenprodukte für leichte und gewerbliche Fahrzeuge und für die Eisenbahn her. Der Betriebsrat kündigte bereits an, sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen zu wollen. In den kommenden Wochen wollen sich Betriebsrat und Unternehmen zu ersten Gesprächen treffen.

