Autokraft verspricht weniger Busausfälle in Südholstein

Die DB-Tochter Autokraft hatte an ihrem Standort in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zuletzt mit vielen technisch bedingten Ausfällen von Bussen zu kämpfen. Immer wieder mussten deshalb Fahrten in Teilen der Kreise Segeberg und Stormarn ausfallen. Das soll sich nun durch acht Busse von Partnerunternehmen ändern, die befristet angemietet wurden. Das erklärte eine Bahnsprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Zusätzlich seien bereits drei Dienste an Sub-Unternehmen vergeben worden. Spürbare Verbesserungen seien so bereits erreicht worden, erklärte sie weiter. Allerdings könne es weiterhin vereinzelt zu Ausfällen kommen. Die für Mitte März angekündigten fünf neuen E-Busse seien noch nicht im Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kreis Stormarn