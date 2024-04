Stand: 18.04.2024 16:27 Uhr Autofahrerin nach Unfall auf B200 in Flensburg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B200 der Flensburger Westumgehung ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Laut Polizei ist die Frau aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Abfahrten Klues und Duburg in Richtung Süden mit ihrem Wagen von der Fahrspur abgekommen und mit großer Wucht in die Mittelleitplanke gekracht. Sie konnte sich selbst aus dem verunglückten Fahrzeug befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die B200 blieb für eineinhalb Stunden in Richtung Süden gesperrt.

