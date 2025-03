Stand: 26.03.2025 14:11 Uhr Autofahrer in Glückstadt vor Abrutschen in Fluss gerettet

Ein Autofahrer in Glückstadt (Kreis Steinburg) hat es einem hilfsbereiten Schutzengel zu verdanken, dass er am Dienstagabend (25.03.) nicht mitsamt seinem Wagen in einen Fluss gestürzt ist. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige einer Katze ausgewichen und drohte anschließend in den nahen Fluss zu rutschen. Das verhinderte ein anderer Autofahrer, der den Wagen mit Hilfe eines Spanngurtes sicherte, bis die Feuerwehr den Fahrer befreien und den Wagen bergen konnte.

