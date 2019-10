Stand: 21.10.2019 08:31 Uhr

Autofahrer fährt offenbar absichtlich Feuerwehrmann an

Ein Feuerwehrmann in Appen (Kreis Pinneberg) ist von einem Autofahrer angefahren worden - offenbar mit Absicht. Der Unfall passierte laut Kreisfeuerwehrverband Pinneberg am Sonntagnachmittag an einer Straßenabsperrung. Wegen einer Ölspur musste die Landesstraße 105 zwischen Pinneberg und Wedel, an der Kreuzung Rollbarg/Wedeler Chaussee/Appener Straße gereinigt werden - sie war deshalb stundenlang gesperrt.

Autofahrer hält offenbar zwei Mal auf Feuerwehrmann zu

Das wollte ein Autofahrer laut der Einsatzkräfte offenbar nicht so hinnehmen. An einer gesperrten Kreuzung in Appen versuchte der Fahrer dennoch, an dem Feuerwehrmann vorbeizufahren und Richtung Wedel in die L 105 einzubiegen. Der Feuerwehrmann ging laut Kreisfeuerwehrverband auf den Wagen zu, um ihm zu signaliseren, dass die Straße wegen der Reinigungsarbeiten noch gesperrt ist. Der Autofahrer hielt offenbar trotzdem auf den 36-Jährigen zu - und verletzte den Feuerwehrmann leicht am Knie. Nach einer kurzen Diskussion rollte das Auto erneut in Richtung der gesperrten Straße und auf den Feuerwehrmann zu. Der brachte sich mit einem Sprung auf die Motorhaube in Sicherheit. Der leicht verletzte Feuerwehrmann konnte in Dienst bleiben, wollte aber heute wegen der Knieverletzung zum Arzt gehen. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Feuerwehrmann stellte Strafantrag.

Kreisfeuerwehrverband: "Beschämend"

"Ich finde es beschämend, dass ein Autofahrer, für dessen Sicherheit wir im Einsatz sind, es billigend in Kauf nimmt, Einsatzkräfte zu verletzen", sagte Kreiswehrführer Frank Homrich zu dem Vorfall. Daran, dass man an Absperrungen oft diskutieren müsse, habe man sich mittlerweile schon fast gewöhnt und auch die ein oder andere Beleidigung sei durchaus nicht mehr ungewöhnlich, aber dies sei eine andere Qualität. "Das ist Gewalt gegen Einsatzkräfte", so Homrich. Er unterstreicht, dass alle Feuerwehrleute im Kreis Pinneberg ehrenamtlich im Einsatz sind.

