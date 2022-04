Autofahrer fährt in Wohnhaus in Sahms Stand: 09.04.2022 11:37 Uhr Ein Mann hatte nach ersten Ermittlungen Gas und Bremse verwechselt, fuhr mit seinem Wagen zunächst durch eine Hecke und krachte dann gegen die verglaste Front des Erkers eines Einfamilienhauses.

In Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht auf Sonnabend ein Autofahrer in ein Wohnhaus gefahren. Er hatte nach ersten Ermittlungen Gas und Bremse verwechselt, fuhr mit seinem Wagen zunächst durch eine Hecke und krachte dann gegen die verglaste Front des Erkers eines Einfamilienhauses.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Die alarmierte freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Unfallwagen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro. Das Haus kann offenbar weiter bewohnt werden.

AUDIO: Crash in Wohnhaus: Autofahrer verwechselt offenbar Gas und Bremse (1 Min) Crash in Wohnhaus: Autofahrer verwechselt offenbar Gas und Bremse (1 Min)

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2022 | 10:00 Uhr